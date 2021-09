Əməkdar artist Nigar Şabanova "Instagram" profili üzərindən ailəsində baş verən xoş xəbəri izləyiciləri ilə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndənin anası beyin qanaması keçirdiyi üçün uzun müddətdir ki, yataq xəstəsi idi. O, anasının sağalması ilə bağlı foto paylaşaraq, aşağıdakı sözləri qeyd edib:

"5 aya yaxındır ki, anam beyin qanaması keçirdikdən sonra yataq xəstəsi idi. Amma bu gün ayağa qalxdı. Anam yataqda qalmaqdan qurtuldu. İnşallah gələn müalicələrdə gəzər".

