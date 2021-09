"WhatsApp" istifadəçilərinin NƏZƏRİNƏ

Dünyanın ən çox istifadə edilən messencerlərindən biri "WhatsApp"da yeni funksiyanın sınaqları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin icraçı direktoru Uill Ketkart məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, "Yaxındakı müəssisələr" adlı yeni funksiya artıq Android cihazları üçün messencerin beta versiyasında istifadəyə verilib. Onun sayəsində tətbiq vasitəsilə yaxınlıqdakı kafe və restoranları, həmçinin digər iaşə obyektlərini tapmaq mümkündür.

"WhatsApp"dan verilən məlumata görə, "Yaxındakı müəssisələr" istifadəçilər üçün tam olaraq təhlükəsizdir. Hazırda yalnız Braziliyanın San-Paulu şəhərində sınaqları keçirilən funksiyanın yaxın zamanlarda coğrafiyasının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.