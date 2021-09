Paşinyan Rəisi ilə Gorus-Qafan yolunu MÜZAKİRƏ ETDİ

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Tacikistanda İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Raisi ilə görüşüb.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadla xəbər verir ki, görüş zamanı İranla Ermənistan arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı müzakirə olunub. Məlumat da o da qeyd olunur ki, Paşinyanın Rəisi ilə Gorus-Qafan yolunda yaranmış vəziyyətə toxunduğu da gələn xəbərlər arasındadır. Qeyd edək ki, Tacikistanda işgüzar səfərdə olan Paşinyan sentyabrın 16 -da Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak edib.

