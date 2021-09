"AMD" prosessorlarında boşluq tapıldı - Məlumatlarınızı köçürüb, silə bilərlər

"AMD" prosessorlarının zəif yeri tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın "Zero Peril" təhlükəsizlik agentliyinin saytında məlumat yayılıb. Açıqlanan hesabatda deyilir ki, mütəxəssislər məxfi məlumatların aşkar olunmasına səbəb ola biləcək zəiflik aşkar ediblər. Məlum olub ki, zəiflik sayəsində imtiyazsız istifadəçilər original məlumatların köçürüb silərək, fiziki yaddaş səhifələrini oxuya bilərlər. Mütəxəssislərin fikrincə, problem "Ryzen" 2000 və 3000 seriyalı çiplərlə bağlı ola bilər. Agentlik mühəndislərə problemdən çıxış yolu kimi, istifadəçilərə prosessor proqramını cari vəziyyətə qədər yeniləməyi tövsiyə edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.