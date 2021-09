SON DƏQİQƏ: Türkiyə ordusu yunan gəmisini bölgədən qovdu: Ankaradan sərt bəyanat

Türkiyənin hərbi gəmiləri Krit və Kasos adalarının şərqində araşdırmalar aparmağa cəhd edənYunanıstanın “Nautical Geo” adlı gəminisini ərazidən qovub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə hökuməti bəyan edib ki, həmin ərazilər ölkə sahəsinə daxildir. Bildirilir ki, Yunanıstan ərazidə NAVTEX elan edərək, gəmisini bölgəyə göndərib. Lakin Türkiyə də həmin ərazidə NAVTEX elan edərək, Yunanıstana xəbərdarlıq edib. Yunanıstan mətbuatı Türkiyənin addımını “bənzəri görünməmiş meydan oxumaq” kimi təqdim edib.

Ankara bəyan edib ki, Türkiyənin nəzarətində olan bütün ərazilərdə araşdırma aparmaq üçün ölkənin müvafiq qurumlarından icazə almaq lazımdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.