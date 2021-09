“Telegram” messencerinin işində nasazlıq ortaya çıxıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Downdetector" xidməti məlumat yayıb.Açıqlamaya görə, şikayətçilərin 58 %-i tətbiqin işi, 22 %-i serverin qoşulması ilə bağlı problem yaşadıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, nasazlıq haqqında şikayətlər Rusiya, Ukrayna, İtaliya və sair ölkələrdən olan istifadəçilərdən gəlir.

