Türkiyədə Xədicə adlı qadın, həyat yoldaşının iraqlı xanımla münasibətdə olduğunu öyrənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərini xəyanət etdiyinə görə ittiham edən qadın, gözlənilməz cavab alıb. Kişi iddia edib ki, əslində iraqlı qadın ondan əl çəkmir. “Məndən əl çəkmir, gedin özünüz danışın” deyən ailə başçısı, iraqlı qadının nömrəsini həyat yoldaşına verib. Tərəflər görüşüblər. Nəticədə qadınlar arasında qarşıdurma baş verib.

Onları yaxınlıqdakı şəxslər ayırıb.

