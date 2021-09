Aparıcı Lətafət AİLƏSİNDƏN DANIŞDI: Qızım atası ilə görüşmək istəmir - FOTO

Aparıcı Lətafət Ələkbərova 14 yaşlı qızının atası ilə görüşmək istəmədiyini deyib.

Metbuta.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu haqda aparıcı “Özümüz danışaq” "YouTube" layihəsində danışıb.

Onun sözlərinə görə, tək başına övlad böyütmək çox çətindir, amma artıq qızı onu başa düşür:

“Həyatımızın çox rahat bir dönəminə gəlmişik. Bir-birimizi başa düşürük. Artıq mənim dostumdur. Onun da həyatda hədəfləri, məqsədi var. Dillə çox maraqlanır – ingilis, fransız və rus dillərində oxuyur. Eyni zamanda, peşəkar vokal dərsləri alır. Musiqini çox sevir. İndi pandemiyaya görə beynəlxalq müsabiqələr hələ yoxdur. Daha əvvəl bir çox dövlət tədbirləri və beynəlxalq müsabiqələrə dəvət almışdı. Pandemiya bitdikdən sonra İnşallah davam edəcəyik”.

Ələkbərova bildirib ki, qızı illərdir atası ilə görüşmür:

“Artıq özü istəmir. Elə alındı ki, görüşmədilər. Bir az o tərəfdən də soyuqluq olurdu. Bir müddət də mən istəmədim. Belə alındı ki, indi uşaq özü ümumiyyətlə istəmir. 14 yaşı olacaq”.

