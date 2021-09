“WhatsApp”da bəzi mesajları şikayət etmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, istifadəçilər bir və ya bir neçə ismarıcı seçərək yoxlamaq üçün “WhatsApp”a yollayacaq. Nəticədə messencer mesajın müəlifini xəbərdar etmədən onu bloklamaq imkanı verəcək. Funksiya həm şəxsi həm də qrup yazışmaları üçün aktiv olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.