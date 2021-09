Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə "Özəl" verilişindəki çıxışı zamanı qeyd edib. O, xəstəliyi olduqca ağır keçirdiyini söyləyib:

"Çox soyuq olmuşdu, koronavirusa yoluxdum. Çətin oldu, amma şükür, keçib getdi".

Hazırda Azərbaycan musiqisində mövcud olan vəziyyətdən də danışan G.Əliyeva "Şikayətlənirəm. Təskinlik də verirəm ki, keçici haldır, düzələcək" sözlərini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.