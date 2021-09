Türkiyənin məşhur müğənni və bəstəkarı Aynur Aydın xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı sənətçi 3 gündən artıqdır yüksək hərarər və ürəkbulanmadan əziyyət çəkirmiş. Qəflətən halı daha da pisləşdiyindən dərhal xəstəxanaya aparılıb.

Yaxınları bildirib ki, Aynur hazırda həkim nəzarəti altında müalicə alır.





