Pişik Güneldən ÜZÜCÜ XƏBƏR: Qızıma görə narahatam

Müğənni Günel Ələkbərovanın səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi özü məlumat verib.

Ələkbərova yüksək hərarəti olduğundan COVID-19-a tutulduğunu zənn edib və test elətdirib. Lakin sənətçinin nəticəsi mənfi çıxıb.

"Hərarətim 39-40 dərəcə idi. Əvvəl koronavirusa yoluxduğumu zənn etdim. Amma test verdikdən sonra nəticə mənfi çıxdı. Kəskin boğaz ağrılarım var. Sümüklərim isə elə bil ovulur. Başım ağrıyır. Hərarətim stabil olaraq qalıb, düşmür. Özümdən çox qızıma üçün narahatlıq keçirirəm" -deyə Günel bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.