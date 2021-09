Nikol Paşinyanın oğlu yenə sərxoş vəziyyətdə kameraların obyektivinə hədəf olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikol Paşinyanın oğlu Aşot şərab sərgisinə qatılıb. O dostları ilə sərgini gəzən zaman müxtəlif şərab növlərindən dadıb. Nəticədə sərxoş olan Aşotun görüntüləri kənardakıların da diqqətindən yayınmayıb. Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

