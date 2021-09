“İndi bizim Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla bağlı planlarımız göz önündədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Anadolu" agentliyinə müsahibəsində deyib.

“Ağdam şəhərinin baş planı təsdiq edildi. Yaxın gələcəkdə Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərinin və bütövlükdə rayonların baş planı təsdiq ediləcək”, - dövlət başçısı vurğulayıb.

