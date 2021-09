Yəməndə hökumət qüvvələri ilə Husi silahlıları arasında toqquşmalar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordunun hava zərbələri zamanı 67 silahlı həlak olub. Onların əksəriyyəti üsyançıdır. Məlumata görə, hökumət qüvvələrinə koalisiya qüvvələri də fəal dəstək verir.

Bildirilir ki, qırıcılar 1 gün ərzində 20-dən çox hava hücumu təşkil edib.

