Sosial mediada məşhur meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlunun qızının görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailəsini mediadan uzaq tutmağa çalışan meyxanaçı 2015-ci ildə özünə toy etmişdi. Bu evlilikdən onun Sara adlı qızı dünyaya gəlib.

Foto izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb, Saranın atasına bənzədiyi haqda çox sayda şərh alıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.