“Gorus-Qafan yolu ilə bağlı yaranmış problem Paşinyanı və onun ətrafındakılarını maraqlandırmır”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin “Şərəfim var” fraksiyasının deputatı Anna Mkrtçyan deyib

“Bu adam sadəcə olaraq bir gün türkün, digər gün azərbaycanlının dabanını yalayır” deyə o qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.