Bu da Abbas Bağırovun ikinci evlilikdən olan OĞLU - VİDEO

Bu gün Əməkdar artist Abbas Bağırovun oğlu Muradın doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda sənətçi öz sosial media hesabı üzərindən paylaşım edib:

"Bu gün mənim həyatımın gözəl tərəfə dəyişməsindən 3 il ötür. Bu gün mənim ürəyim, igid oğlum Muradın doğum günüdür. Allah səni bəd nəzərdən, xəta-bəladan qorusun. Vətəninə, ailənə layiqli övlad olmağını ürəkdən arzu edirəm. Doğum günün mübarək, əziz oğlum. Allah bütün övladları qorusun".

Xatırladaq ki, 2017-ci ildə növbəti dəfə ailə həyatı quran A.Bağırovun ilk nikahdan bir qız, ikincidən isə 2 oğul övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.