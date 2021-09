Arvadına otel otağında çəkdiyi FOTONU göndərdi: Qadın baxanda DƏHŞƏTƏ GƏLDİ - FOTO

Sosial mediada paylaşılan foto böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərinin ona göndərdiyi fotonu diqqətlə nəzərdən keçirən qadın, maraqlı mənzərə ilə üzləşib. Fotoda qadınların saçları üçün istifadə etdiyi fenin əks olunması anada sübhə yaradıb. Gənc qadın ərinin ona xəyanət etdiyi ehtimalını irəli sürüb. Məlumata görə, foto oteldə çəkilib. Sosial mediada tanınmış şəxs olan qadın, bu fotonu paylaşaraq, izləyicilərindən məsləhət istəyib.

O, boşanmağı belə nəzərdən keçirə biləcəyini istisna etməyib.

