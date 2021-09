İsveçrədə ilk kriptovalyuta fondu yaradıldı

İsveçrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Təşkilatı (FINMA) ölkənin ilk kripto aktivlərə investisiya edən fondunun yaradılmasını təsdiqləyib.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, fond yalnız ixtisaslaşmış investorlar üçün nəzərdə tutulub və xüsusi riskləri olan "alternativ investisiyalar üçün digər fondlar" kateqoriyasına daxil edilir. Kripto aktivlər blokçeyn və bölüşdürülmüş reyestr texnologiyasına əsaslanır.

FINMA qeyd edib ki, kriptovalyutaların xüsusi risklər ehtiva etdiyindən, fonda yalnız kifayət qədər böyük ticarət həcminə malik olan aktivlərə sərmayə qoyması icazə veriləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.