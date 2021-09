Azərbaycanlı aparıcı Amerikada İKİNCİ DƏFƏ EVLƏNDİ - TOYDAN GÖRÜNTÜLƏR

Bir müddətdir Amerikaya köçən aparıcı Səxavət Nur yenidən ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı şəxsi “Instagram” hesabında video paylaşıb. Səxavət Nurun bu paylaşımına çox sayda məşhurlar şərh yazaraq, onu təbrik ediblər. Xatırladaq ki, bu, aparıcının ikinci evliliyidir. Onunonun ilk nikahından bir oğlu var.

