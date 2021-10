Şimali Koreya raket testlərinə ara vermir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pxenyan hava hədəflərini sıradan çıxara bilən raketi test edib. Məlumata görə, raketlər uzaqdan idarə oluna bilir. İddialara görə, test uğurlu alınıb. Lakin onun xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumat verilmir.

Qeyd edək ki, bu Şimali Koreyanın son 1 ayda 4-cü raket sınağıdır.

