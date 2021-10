Kolumbiyada arxeoloji qazıntılar zamanı məzarların içində keramik qablarda qızıl-zinət əşyaları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qazıntılar zamanı 8 qab tapılıb. Tapıntıların 600 il əvvəl yaşayan və “itkin şəhər” əfsanələrində adı keçən Muisca xalqına aid olduğu güman edilir. Elm adamları hesab edir ki, bölgədə qızıl-zinət əşyaları çoxdur. Onun kiçik hissəsi üzə çıxıb. Qazıntılar davam edir.

