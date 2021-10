Türkiyənin məşhur sənətçilərindən olan Reyhan Karaca özəl həyatı ilə bağlı gözlənilməz açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, televiziya proqramlarının birinə qatılan müğənni illər öncə evli bir kişiyə aşiq olduğunu etiraf edib:

"Heç vaxt etmərəm dediyim hər şeyi yaşadım. Mümkünsüz birinə aşiq oldum. Amma tez xilas oldum, özümü yığışdırdım".

