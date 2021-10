Braziliyanın "SK San-Paulu" klubunun futbolçusu Uilyam Ribeyro hakim Rodriqo Krivellaronu döyüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı oyunçu "Quarani" ilə olan görüşün 61-ci dəqiqəsində hakimə yumruqla vurub, sonra isə boynuna təpiklə zərbə endirib. Huşunu itirən hakim xəstəxanaya aparılıb və görüş dayandırlıb.

Bu səbədən polis futbolçunu həbs edib. O, cərimə ödəməli olacaq.

