Elnur aparıcı VÜSALƏDƏN YAZDI: “Doğru addım atdın"

Xəbər verdiyimiz kimi, qardaşı vəfat etdikdən sonra aparıcı Vüsalə Əlizadə efirlərdən uzaqlaşmışdı.

Metbuat.az bildirir ki, o, ətrafındakı insanları dəstəyi və təkidi ilə yenidən “7 canlı” verilişində aparıcılıq edəcək.

Aparıcının bu xəbəri sevinən dostları arasında müğənni Elnur Məmmədov da yer alıb. O, şəxsi "Instagram" profilində Vüsalə ilə bağlı paylaşım edib:



“Doğru addım atdın, əziz insan. Həyat davam edir, zatən hər kəs sənin nə düşüncəyə malik olduğunu çox gözəl bilir. Sən xalqımızın sevimli aparıcısısan, yerin ürəklərdədir”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.