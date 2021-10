Aparıcı Leyla Əliyeva yeni paylaşımı ilə sosial media istifadəçilərinin diqqətini çəkməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım aparıcı "Instagram" profilində öz fotosunu paylaşaraq, bu sözləri qeyd edib: "Gündə 3 saat yuxu, gərgin rejim, ya da rejimsizlik, qarışıq emosiyalar.. Üzdə görünən isə tamamilə başqa mənzərədir. Ona görə də gülümsəyin, cənablar! Həmişə gülümsəyin!"



Aparıcının bu fotosu izləyicilərin rəğbətini toplayıb, ona təriflər yağdırıblar.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.