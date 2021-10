ABŞ Tayvana gizli hərbi birliklər göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Wall Street Journal” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, məqsəd Tayvan hərbçilərinə Çinə qarşı hərbi təlimlər keçməkdir. Məlumata görə, ABŞ dəniz piyadalarından ibarət hərbi birlik dənizdə tayvanlı əsgərlərə təlimlər keçir. ABŞ-ın təqribən daha 24 xüsusi təyinatlısı isə quru qüvvələrini Çinə qarşı hazırlayır.

