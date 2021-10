Astarada gəlinlərdən biri digərini bıçaqlayaraq öldürüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xənər verir ki, hadisə rayonun Şəmətük kəndində baş verib.

Belə ki, ailədə iki qadın arasında yaranan münaqişə zamanı Gülçöhrə adlı gəlinin həyat yoldaşının qardaşı arvadı olan Mehribana bıçaq xəsarət yetirib. Yaralı Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da həkimlərin səyinə baxmayaraq bir neçə dəqiqə sonar ölüb.

