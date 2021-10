Əfqanıstanın Kunduz vilayətində yerləşən məsciddə güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış nəticəsində azı 15 nəfərin həlak olduğu, 90-dan çox yaralının olduğu bildirilir. Bəzi mənbələrdə isə ölü sayının 100-ə yaxın olduğu bildirilir. Şahidlərin sözlərinə görə, hücumu kamikadze törədib.

Partlayışa görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməsə də, hücumun İŞİD tərəfindən təşkil olunduğu deyilir.

