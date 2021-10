"Qızıl top"a namizədlər açıqlandı - SİYAHI

İlin ən yaxşı futbolçusuna veriləcək "Ballond'Or" mükafatı üçün 30 futbolçu bəlli olub.

Metbuat.az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, "France Football" dərgisinin məlumatına görə siyahıda mükafatı 6 dəfə qazanan Lionel Messi, 5 dəfə bu ünvana sahib olan Kriştiano Ronaldo və "Bavariya"nın qol maşını Robert Levandovski də yer alır.

30 nəfərlik siyahıda PSJ-dən Kilian Mbappe, "Çelsi"dən Lukaku və Kante, "Borussiya"dan Erlinq Haaland, "Mançester Siti"dən Kevin De Bruyne də özlərinə siyahıda yer tapıblar.

Qeyd edək ki, mükafat 29 noyabrda təqdim olunacaq.

