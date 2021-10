Yəməndə Ədən qubernatoru Əhməd Həmid Lemlesin konvoyuna bombalı hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı üç nəfər həyatını itirib, dördü yaralanıb.



Bildirilib ki, Ədən vilayətinin Ət-Təvahi şəhəri yaxınlığında qubernatorun maşını keçərkən yola yerləşdirilən bomba partladılıb.

Qubernator sui-qəsddən sağ xilas olub. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.

