Rusiyanın Sakit okeanı donanması Yapon dənizində təlimlər keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sualtı qayıqlar və gəmilərdən 10 raket atılıb. Ordununun məlumatına görə təlimlərin məqsədi müdafiə xarakterli olub. Məlumata görə, raketlər hədəfi dəqiqliklə vurub. Təlimlərdə ümumilikdə 12 hərbi gəmi iştirak edib.

Qeyd edək ki, son günlər Tayvan ətrafında və Yapon dənizində hərbi fəallıq artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.