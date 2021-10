Naibə Allahverdiyevadan diqqət çəkən PAYLAŞIMLAR: Çox çətindir yaşamaq

Xalq artisti Naibə Allahverdiyevanın son günlər sosial şəbəkədə paylaşdığı ayrılıq mesajları diqqət çəkib. Aktrisa "Sizə xəyanət edən, dəyər verməyən insanları bağışlamayın. Onlardan uzaqlaşın, çünki belə insanlar heç zaman dəyişməyəcək. Sizin həyatınızı zəhərə çevirəcəklər. Kim olursa olsun, fərq etməz, doğma və ya yad" deyə, paylaşımlarından birində qeyd edib.

Allahverdiyeva daha sonra "Sevgidən nifrətə bir addımdır. Onu geri qaytarmağa çalışmayın. Çünki nifrət sevgiyə çevrilə bilməz" sözlərini əlavə edib.

Onun bu paylaşımları sosial şəbəkədə müzakirə olunaraq, aktrisanın xəyanətlə üzləşməsi yazılıb.

Metbuat.az bildirir ki, məsələ ilə bağlı Allahverdiyeva axşam.az-a açıqlama verib. O bildirib ki, yaşadıqları onu bu cür mesajlar paylaşmağa vadar edib:

"Xəyanət tək qadınla kişi münasibətinə aid deyil. Ətrafımda gördüklərim, yaşadıqlarımdan sonra belə qənatə gəldim ki, təklik hamısından yaxşıdır. Çox çətindir yaşamaq".

Aktrisa söhbət zamanı TikTok-un aktiv istifadəçisi olmasından da bəhs edib:

"Oranı çox pisləyirdilər, amma istədiyin mövzunu seçirsən. Orada pis, səviyyəsiz heç nə görmürəm. TikTok-u digər sosial şəbəkə hesablarımdan daha çox sevirəm. Mənə o qədər gözəl sözlər yazırlar ki... Heç İnstaqramda o qədər bəyənim yoxdur. Videomu 200 min insan bəyənib".

Qeyd edək ki, verilişlərin birində qonaq olan zaman N.Allahverdiyeva həyat yoldaşının qısqanc olduğunu açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.