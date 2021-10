Müğənni Zamiq OĞLUNDAN DANIŞDI: Heç vaxt icazə vermərəm ki... - Video

Müğənni Zamiq Hüseynov 2 yaşlı oğlu Zeynlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az bildirir ki, ifaçı oğlunun gələcəkdə müğənnilik sənətini seçməsinə qarşı olduğunu deyib. Zamiq bu haqda "Həmin Zaur" proqramında danışanıb:

"Heç vaxt... Hansı sahəni seçir seçsin müğənni, musiqiçi olmasın. Demirəm pisdir, ən yaxşı sənətdir. Çox xoşbəxtəm ki, musiqiyə xidmət edirəm. Amma yaşadığım çətinliklər gözümün önündən keçir, istəmirəm oğlum da onları görsün.

Ancaq musiqi qanında var. 2 yaşı var, notları dəqiq tutur. Hərdən istəyirəm tutub dişləyim ki, bu notları haradan öyrənmisən?"

