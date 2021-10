Yəməndə İranın dəstəklədiyi Husi üsyançıları Marib vilayətinin mərkəzinə yaxın yerləşən Əl-Cubə rayonunun bəzi kəndlərini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr Anadolu agentliyinə açıqlama verib. Məlumata görə, Rayondakı 3 kənd və 1 qəsəbə üsyançıların nəzarətinə keçib. Yəmən ordusu üsyançıların qarşısını almaq üçün bölgəyə əlavə qüvvələr cəlb edib.

Müdafiə xətti gücləndirilib. Bölgədə şiddətli toqquşmalar qeydə alınır.

