Ehtiyyatda olan baş leytenant qazi Tariyel Şıxbalayevin Vətən müharibəsindəki döyüş yolu oktyabırın 6-dan başlayır. Oktyabr ayının 11-i aldığı mərmi qəlpəsi zərbəsindən yaralanıb, daha sonra yaralılarla birgə Füzuli rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. “Xidmətdə fərqlənməyə görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.



Metbuat.az qazimizin döyüş yolu barədə videomaterialı təqdim edir:

