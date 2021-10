"Masaj etməyənləri qalib seçmirlər" - Gözəllik müsabiqəsinin iştirakçısından SENSASİON AÇIQLAMA / FOTO

"Best model Türkiyə"nin iştirakçısı sensasion iddia ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, model Elmas Yıldız canlı yayımda "Erkan Özermanı masaj eləsəydim qalib olacaqdım" sözləri ilə diqqətləri özünə çəkib.

Efirə telefon zəngi ilə qoşulan müsabiqənin digər iştirakçısı model Barış Aslan da Elmas Yıldızı dəstəkləyib, sözlərinə haqq qazandırıb.

Birinci olmaq üçün çox çalışdığını bildirən Elmas Yıldırım, layihənin təşkilatçısından gələn "Erkan Özermanı kim masaj etmək istəyir?" tipli əxlaqsız təkliflərdən imtina etdiyinə "nəticəni görərsiniz" kimi cavab aldığını iddia edib. Model müsabiqənin qalibinin öncədən seçildiyini də fikirlərinə əlavə edib.

Qeyd edək ki, bu il 34-cüsü keçirilən müsabiqənin qalibləri Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen olub.

