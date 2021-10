Avqustun 27-i, 1995-ci ildə Qazax rayonun Ürkməzli kəndində dünyaya göz açmışdı, şəhid İlkin Şükürov. Düşmənin mənfur xisləti ilə hələ uşaq yaşlarından tanış idi. Çünki İlkinin böyüyüb boya başa-çatdığı Ürkməzli kəndi tez-tez qaniçən qonşumuzun hədəfinə çevrilirdi. Güllə, top səsləri onun vətənpərvərlik əzmini daha da artırmışdı. Elə buna görə də İlkin hərbçi olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu.

Metbuat.az şəhid İlkin Şükürovla bağlı reportajı təqdim edir:

