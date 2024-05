Tanınmış politoloq da deputat olmaq istəyir - FOTO

Tanınmış politoloq Elxan Şahinoğlu da parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "Facebook" hesabında məlumat verib. Politoloq Ağdamdan namizədliyini irəli sürəcəyini qeyd edib:

"Ağdam qəhrəman şəhərdir, Birinci Qarabağ müharibəsindəki döyüşlərdə ən çox itki verən bölgələrimizdəndir. Ağdam yenidən qurulur və Qarabağın ən böyük şəhərlərindən birinə çevriləcək. Bu işlərdə mən də əlimi daşın altına qoymaq istəyirəm. İlk növbədə yerli əhalinin problemlərini dinləmək istəyirəm".



Seyranə Quliyeva

