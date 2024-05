Xiyar yaşlı insanlarda bu problemin həllinə kömək edir

Yaşlı insanlarda çox vaxt bağırsaq atoniyası və ya qidalanma, oturaq həyat tərzi ilə əlaqədar qəbizlik olur. Lifin qəbulu bu problemlərin profilaktikasında köməklik edir. Xiyar (qabıqla yeyildikdə) həzm proseslərini və peristaltikanı stimullaşdıran əla lif mənbəyidir.

Metbuat.az “MedikForum”a istinadla xəbər verir ki, bu barədə həkim-diyetoloq Yevgeni Arzamastsev bildirib.

Xiyarla birlikdə orqanizm yaşlı insanların kifayət qədər miqdarda qəbul etməsi vacib olan mayeni alır. Suyun adekvat qəbulu təhlükəli qan laxtalanmasının qarşısını alır. “Heç də hər yaşlı insan kifayət qədər maye qəbul etmir. Xiyar bu problemlə mübarizədə kömək edir”, - deyə o bildirib.

