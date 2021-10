Qazaxıstanda Almatı Hava Limanında təyyarə avtomobillə toqquşub.

Metbuat.az Sports.ru-ya istinadən məlumatına görə, fövqəladə hadisə Almatı beynəlxalq aeroportunda baş verib. "FlyJet" aviaşirkətinə məxsus təyyarə "Renault" avtomobili ilə toqquşub. İnsidentlə bağlı digər detallar açıqlanmayıb. Xəsarət alanların olub-olmaması da hələ məlum deyil.

