Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri təbii qaz və elektrik enerjisinin qiymətlərinin artması ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Brüsseldə keçirilən toplantının yekunlarına dair sənəddə bildirilib. Açıqlamada qeyd edilib ki, qiymətlərin artması vətəndaşlarla yanaşı sahibkarlara da pis təsir göstərib. Avropalı liderlər qiymət artımına qarşı plan həyata keçirilməsini tələb edir.

