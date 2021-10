Bu gün paytaxt restoranlarının birində müğənni Sevda Yahyayevanın toyu olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı ifaçı özəl gününə şou-biznesin bir çox tanınmış simalarını dəvət edib.

Qeyd edək ki, Sevda həkim-genetik Zakir Bayramovla ailə qurur. Onlar ötən il nikaha girib. Cütlüyün toyu pandemiyaya görə təxirə düşüb.

