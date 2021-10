Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün müğənni Sevda Yəhyayevanın toyudur.

Metbuat.az bildirir ki, xanım sənətçi həkim Zakir Bayramovla ailə həyatı qurur.

Müğənni artıq sosial şəbəkədə gəlinlikdə ilk görüntülərini paylaşıb:

“Subaylara qismət. Xoş günümüzdə bizim yanımızda olan dostlarımıza təşəkkürlər!”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.