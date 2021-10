Ayıldım ki, İrəvandayam... Ayağımı kəsiblər, üzümün tükünü yandırırlar - 35 gün erməni əsirliyində

“Düşmən bizi gördü. Bir az keçmişdi ki, arxaya çönüb baxanda düşmən tankı ilə üz-üzə dayandığımızı gördüm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri 35 gün erməni əsirliyində qalan qazi Mobil Əhmədzadə Yeni TV-yə müsahibəsində bildirib.

O, bildirib ki, tank mərmisi partlaması nəticəsində qəlpələr bədənini yaralayıb. Cibindəki telefonun da yanması nəticəsində dərisi xəsarət alıb.

Qazi yaralı halda Ermənistan qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Mobil Əhmədzadə əsir qaldığı 35 gündə gördüyü işgəncələrdən danışıb.

