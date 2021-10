Şəhid Əhmədağa Novruz oğlu İskəndərov 20 sentyabr 1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.

21 sentyabr 2020-ci il tarixində hərbi toplanışa çağırılıb. Sentyabrın 27-də döyüşlərə qatılan Əhmədağa İskəndərov oktyabrın 7-də Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.

Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Metbuat.az şəhid Əhmədağa İskəndərovla bağlı reportajı təqdim edir:

