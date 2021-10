Dərman qəbul edənlərə XƏBƏRDARLIQ: Bu meyvəni yemək qadağandır

"Bir şəxs dərman qəbul edirsə, bu müddət ərzində ona qreypfrut yemək qəti qadağandır".

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadla bildirir ki, bu barədə NTV telekanalında yayımlanan “Canlı yemək” proqramının aparıcısı, jurnalist Sergey Malozemov məlumat verib.

"Problem ondadır ki, qreypfrutda furanokumarinlər var. Bu da qanda dərman və toksinlərin parçalanmasına cavabdeh olan fermentlərin işini poza bilər. Bu səbəbdən onlar parçalanmır və bədəndə toplanır. Bu, bəzi dərmanların təhlükəli konsentrasiyasına səbəb ola bilər, digərləri isə zəif və təsirsizdir", - Malozemov vurğulayıb.

Araşdırmaya görə, bu, təxminən əlli dərmana şamil edilir: antineoplastik, antihistaminiklər, yüksək qan təzyiqi üçün dərmanlar, antiaritmik dərmanlar, estrogen dərmanları, statinlər, kontraseptivlər və hətta Viagra. Onların hamısı qreypfrutun hərəkətinə həddindən artıq həssasdır və bir insanın həyatı sözün əsl mənasında dərmanın dozasından asılıdır.

