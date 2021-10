Dünya çempionatı: İki boksçumuz qalib gəldi

Serbiyanın paytaxtı Belqradda boks üzrə dünya çempionatı davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mundialın beşinci günündə Azərbaycan millisinin 2 üzvü rinqə çıxıb.

İlk görüşdə Şarles Peti-Hommu (Haiti) mübarizədən kənarlaşdıran Tayfur Əliyev (-60 kq) 1/16 finalda italiyalı Simone Spada ilə üz-üzə gəlib. Boksçumuz bu dueldən də qalib ayrılıb. O, rəqibini 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28) hesabı ilə məğlub edib. Əliyev 1/8 finalda Arslan Xatayevlə (Finlandiya) münasibətinə aydınlıq gətirəcək. Görüş oktyabrın 31-də olacaq.

Onun qardaşı Sərxan Əliyev də dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb. 71 kq çəkidə rinqə çıxan boksçu Stiven Nevnsi (Şotlandiya) məğlub edib – 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). Əliyev 1/8 finalda yaponiyalı Yuta Akiyama ilə döyüşəcək. Görüş oktyabrın 31-nə təsadüf edəcək.

Qeyd edək ki, mundialın altıncı günü 2 boksçumuz mübarizə aparacaq. Malik Həsənov (-63,5) Hovannes Baçkovla (Ermənistan), Mirşərif Kazımzadə (-75 kq) Şoma Meşterlə (Macarıstan) qüvvəsini sınayacaq.

