"Ailənin dağılmasına 90 faiz səbəbkar qadınlardır" - Aqşin Fateh / VİDEO

"Kişi və qadın münasibətləri o qədər qəliz məsələdir ki, bir ailənin dağılmasına 90 faiz səbəbkar qadınlar olur."

Metbuat.az azxeber.com-a istinadla xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Aqşin Fateh "Bazar düzü" proqramında deyib. O, qadınların səbrsiz olduğunu bildirib:

"O baxımdan yox ki, səbr etmirlər və ya günah qadındadır. Kişi çox səhv edə bilər, amma onun arxasında dayana bilən bir qadın lazımdır. Həmişə Azərbaycan kişiləri evə söykənib. Evin içində problem olarsa, kişi heç yerdə rahat ola bilməz. Balaca problem, dır-dır oldusa, sağalmayan izlər buraxıldısa, o kişi çöldə də rahatlıq tapmayacaq və sonunda gəlib evinin ocağını da söndürəcək".

